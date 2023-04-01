Она живая? На экстремально похудевшую китаянку страшно смотреть (фото)
Такое зрелище явно не для слабонервных.
Китаянки всегда славились своей худобой, но одной из них удалось побить все рекорды. Сеть облетело видео, в кадрах которого уроженка Поднебесной по имени Дженни стоит перед накрытым столом. Однако, глядя на героиню ролика, можно смело предположить, что к еде она не притрагивалась уже очень давно.
Как оказалось, Дженни — фитнес-тренер, продвигающий в массы китайскую технику для похудения живота в танце. Видео, которые она публикует в Сети, невероятно популярны. Многие отмечают, что упражнения, которые показывает китаянка, действительно работают.
Между тем внешний вид звезды соцсетей вызывает шок.
«Помогите этой женщине», «Она еще жива?», «Налейте ей борща», «Она вызывает у меня желание поесть», — пишут интернет-пользователи.
Были и такие, кто предположил, что Дженни наложила на видео специальный фильтр, который и сделал ее слишком миниатюрной.