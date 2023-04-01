Она живая? На экстремально похудевшую китаянку страшно смотреть (фото)

Китаянки всегда славились своей худобой, но одной из них удалось побить все рекорды. Сеть облетело видео, в кадрах которого уроженка Поднебесной по имени Дженни стоит перед накрытым столом. Однако, глядя на героиню ролика, можно смело предположить, что к еде она не притрагивалась уже очень давно.

Как оказалось, Дженни — фитнес-тренер, продвигающий в массы китайскую технику для похудения живота в танце. Видео, которые она публикует в Сети, невероятно популярны. Многие отмечают, что упражнения, которые показывает китаянка, действительно работают.

Между тем внешний вид звезды соцсетей вызывает шок.

«Помогите этой женщине», «Она еще жива?», «Налейте ей борща», «Она вызывает у меня желание поесть», — пишут интернет-пользователи.

Были и такие, кто предположил, что Дженни наложила на видео специальный фильтр, который и сделал ее слишком миниатюрной.