Она жила в страхе: как самые близкие люди «добивали» умирающую Наталью Дурову

За свою жизнь Наталья Дурова совершила множество различных деяний, которые навсегда остались в памяти ее поклонников. Женщина работала в цирке, была дрессировщицей и активно занималась общественной деятельностью. Однако то, что происходило с ней в родном доме, не должно оставаться без внимания.

Это ужасно, когда человек боится оставаться дома один на один со своими мыслями и с тем, что его окружает. Но именно так чувствовала себя Наталья Дурова. После своей кончины женщина оставила завещание, которое вызвало огромный интерес со стороны родственников.

Однако, как говорит Вера Дурова, «эта мышиная возня надоела абсолютно всем».

Более того, в наследство единственному сыну Натальи Дуровой отошли миллионы, в том числе и драгоценности со времен правления Екатерины II. Однако он решил не принимать «дары» матери и отказался от наследства. Между ними постоянно были разногласия и ссоры, которые влияли на их отношения. Видимо, у Михаила Болдумана все еще есть детские обиды, которые он не простит своей матери уже никогда.