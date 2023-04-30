Она явно ведьма: как сейчас выглядит главная героиня сериала «Дорогая Маша Березина»

Анна Азарова прославилась десятками ролей в популярных российских кинолентах. Зрители видели ее в сериалах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки» и, например, в комедии «День выборов». Зрители отмечали не только талант, но и красоту артистки. Все были уверены, что ее ждет большая карьера, однако около 10 лет назад Азарова неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, она решила сконцентрироваться на личной жизни. Однажды она познакомилась с Павлом Башниным, от которого сначала родила двойняшек Диму и Гришу, а чуть позже на свет появились дочери Саша и Маруся. С того времени Анна не появляется на экранах и все свое время посвящает лишь близким.

При этом редкие снимки артистки все равно появляются в Сети. Преданные поклонники не упускают ни одну фотографию, отмечая, что прошедшие годы совсем не сказались на ее внешности. По мнению фанатов, артистка по-прежнему выглядит так, как на пике своей карьеры, и поражает красотой и харизмой.