Она ведьма? Вы обомлеете, узнав, чему научилась Уинслет ради съемок в «Аватаре»

«Аватар» обогнал «Титаник» в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю кино. У двух кинобестселлеров один и тот же режиссер Джеймс Кэмерон и одна и та же актриса в главной роли Кейт Уинслет. И если для работы над «Титаником» сверхспособности не понадобились, то для ленты «Аватар: Путь воды» их пришлось развить.

Актриса воплотила на экране Ронал — лидера океанического клана. Чтобы чувствовать себя в такой роли как рыба в воде, Уинслет несколько месяцев занималась фридайвингом. В результате интенсивных тренировок со специалистом и мужем, который поддерживал ее, она научилась задерживать дыхание под водой на беспрецедентные 7 минут 14 секунд.

Артистка побила рекорд Тома Круза, который на съемках фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» продержался без воздуха 6 минут. Уинслет не скрывала, что гордится своим достижением, а поклонники не могли взять в толк, откуда у нее взялась такая выдержка.

Напарница Кейт по съемочной площадке Сигурни Уивер также упражнялась во фридайвинге. Ее личным рекордом были 6,5 минут, однако никакого соревнования между членами съемочной группы не было. Об этом рассказывала актриса порталу USA Today.