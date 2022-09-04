Она ведьма? Вид засветившейся на публике Аврил Лавин вызвал оторопь

Канадская певица Аврил Лавин шокировала поклонников своим внешним видом. Исполнительница стала обладательницей именной звезды на одной из главных улиц Голливуда, о чем рассказала в своих социальных сетях. Знаменитость опубликовала серию снимков с церемонии открытия, которую не оставили без внимания пользователи Сети.

В первую очередь преданные фанаты обратили внимание на внешность кумира. Как заметили фанаты, певица совсем не изменилась за последние годы. Схожести добавил и тот факт, что на мероприятие Лавин пришла в той же толстовке, в которой была, когда впервые приехала в Голливуд.

«Ты совсем не меняешься», «Поразительно, как будто прошло несколько дней, а не десятилетий», «Я в шоке от тебя, ты собираешься стареть?» — пишут подписчики.

Отметим, что в начале этого года певица представила свой седьмой альбом Love Sux. Слушатели, а также критики весьма высоко оценили пластинку Лавин, отметив, что той удалось вернуться к своему старому звучанию и вновь покорить сердца фанатов.