Она вам не мымра: как в 88 лет выглядит Фрейндлих, отказавшаяся от пластики

Алиса Фрейндлих, несмотря на почтенный возраст, продолжает активно работать — снимается в кино и выходит на театральную сцену. При этом звезда радует многочисленных поклонников не только потрясающим актерским талантом, но и невероятной внешностью.

В отличие от многих других коллег, звезда «Служебного романа» отказалась от достижений пластической хирургии. В одном из интервью знаменитость призналась, что рискнула испробовать на себе ботокс, но результат ей не понравился. Актриса с ужасом заметила, что ее лицо стало менее подвижным, а это для представителя ее профессии настоящая катастрофа. Вот почему больше к инъекциям Фрейндлих не прибегала.

Судя по всему, Алиса Бруновна сделала правильный выбор. В свои 88 лет актриса довольно неплохо выглядит, и сегодня ни у кого не повернется язык назвать ее мымрой.