«Она уже без сил падала»: Буратино раскрыл грязную изнанку брака Быкова и Санаевой

Брак Ролана Быкова и Елены Санаевой со стороны казался идеальным и безоблачным. Но знаменитую чету сдали с потрохами. Причем вовсе не поклонники и злопыхатели. Это сделал коллега по съемочному процессу.

Дмитрий Иосифов, сыгравший Буратино в знаменитой истории о приключениях золотого ключика, рассказал, что Быков вовсе не был милым, приятным и заботливым в отношении красавицы-супруги. Санаеву он изводил и доводил до жутких эмоций.

Неизвестно, как у пары обстояли дела дома, но работать вместе им было категорически нельзя. На съемках «Золотого ключика», где Быков и Санаева сыграли сладкую парочку, кота Базилио и лису Алису, творились действительно неприятные вещи.