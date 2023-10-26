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«Она уже без сил падала»: Буратино раскрыл грязную изнанку брака Быкова и Санаевой

26 октября 2023 11:15
«Она уже без сил падала»: Буратино раскрыл грязную изнанку брака Быкова и Санаевой

Чужая семья — потемки.

Брак Ролана Быкова и Елены Санаевой со стороны казался идеальным и безоблачным. Но знаменитую чету сдали с потрохами. Причем вовсе не поклонники и злопыхатели. Это сделал коллега по съемочному процессу.

Дмитрий Иосифов, сыгравший Буратино в знаменитой истории о приключениях золотого ключика, рассказал, что Быков вовсе не был милым, приятным и заботливым в отношении красавицы-супруги. Санаеву он изводил и доводил до жутких эмоций.

Неизвестно, как у пары обстояли дела дома, но работать вместе им было категорически нельзя. На съемках «Золотого ключика», где Быков и Санаева сыграли сладкую парочку, кота Базилио и лису Алису, творились действительно неприятные вещи.

«Быков иногда меня пугал. Работая на результат, он никого не жалел. Доводил жену Елену Санаеву до истерик. Она уже без сил падала, а он кричал: “Ты бездарная актрисулька!”, — рассказывал Иосифов в одной из бесед с журналистами.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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