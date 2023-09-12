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«Она ушла»: едва окрепший Костомаров заговорил об изменах Домниной

12 сентября 2023 20:45
«Она ушла»: едва окрепший Костомаров заговорил об изменах Домниной

В жизни пары случился кризис.

Роман Костомаров раскрыл душу нараспашку перед всей страной. Едва оправившись от страшной болезни, фигурист отправился на телевидение, где рассказал о неверности своей супруги Оксаны Домниной.

Спортсменка не бросила возлюбленного в трудный период. Звезда молилась о выздоровлении мужа и осталась с ним после ампутации конечностей. Поступок знаменитости достоин восхищения, но многие, в том числе и Костомаров, помнят, что Домнина в свое время предала избранника и ушла к другому.

Участвуя в шоу «Ледниковый период», она влюбилась в Владимира Яглыча, и чувства оказались взаимными. Метаться между двумя мужчинами блондинка не стала.

«Она ушла не прячась, не втихую», — вспомнил Роман в шоу «Секрет на миллион».

Правда, отношения с актером долго не продлились. Вскоре Домнина пожалела о своем выборе и вернулась к Роману — дело закончилось свадьбой.

Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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