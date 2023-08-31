Она умная, он красивый: как выглядит муж самой богатой женщины России

Татьяна Бакальчук — успешная бизнесвумен и одна из самых богатых женщин в России. В 2019 году издание Forbes объявило ее второй российской миллиардершей: обошла предпринимательницу только Елена Батурина. Но уже в 2020-м Бакальчук обошла конкурентку и оказалась на первом месте в списке самых состоятельных россиянок.

Успешный бизнес и самореализацию Татьяна умудряется сочетать с семейной жизнью. Уже двадцать лет она замужем за красавцем по имени Владислав. По образованию он радиофизик, поэтому умом супруге вряд ли сильно уступает. А вот по внешности муж явно обходит миллиардершу, ведь этот симпатяга с добрыми глазами мог бы построить карьеру в кино благодаря своему обаянию.

В 90-е Владислав занимался продажей компьютеров, а затем основал веб-студию. Именно его компания разрабатывала дизайн для интернет-магазина Wildberries, которым владеет Татьяна. Вместе пара воспитывает четверых детей и абсолютно счастлива в браке. Несмотря на свой успех и огромные доходы, Бакальчук заявляет, что главный в их семье все-таки муж.