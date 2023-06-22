Она умирала в одиночестве от рака, пока все завидовали ей: участь первой российской супермодели ужасает

За красивой картинкой часто скрывается леденящая душу правда. История Ольги Пантюшенковой лишний раз служит тому подтверждением.

Она была первой моделью из Советского Союза, кому удалось обрести мировую известность. Еще в детстве Ольга решила, что будет звездой глянца и подиумов. Так и вышло.

Ее карьера пошла в гору благодаря счастливому стечению обстоятельств. На снимок красотки, успевшей добраться до Парижа, обратил внимание влиятельный агент Дидье Фернандес, поэтому вскоре россиянка уже блистала на обложке французского Vogue и участвовала в рекламных кампаниях знаменитых брендов. А известной на весь мир модель стала после того, как снялась обнаженной в рекламе аромата Eden от модного дома Cacharel.

Пантюшенкова охотно бралась за любую работу, и ее популярность росла. Однако под конец 90-х звезда умерила свой пыл и вернулась в Санкт-Петербург. Модель предпочла Европе тихую жизнь на родине и мечтала завести семью. Вот почему, когда в нулевых знаменитость пропала с радаров, поклонники решили, что она встретила того самого и стала домохозяйкой. Но реальность оказалась суровой.

Зимой 2019 года как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что модели больше нет в живых. Пока все завидовали яркой красотке, она в одиночестве умирала от рака. Когда жизнь супермодели оборвалась, ей было всего 44 года. Выйти замуж и обзавестись детьми звезда так и не успела.