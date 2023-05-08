Она точно принцесса? На племянницу Карла III без слез не взглянешь

С подачи мультфильмов Диснея многие ассоциируют принцесс с утонченными девушками в безупречных нарядах. Однако реальность бывает далека от картинок, и племянница Карла III прямое тому подтверждение.

Принцесса Беатрис является дочерью Эндрю, младшего брата короля Британии. Внучка Елизаветы II никогда не была публичной персоной. Вероятно, это связано с постоянной критикой со стороны прессы и публики. Дело в том, что специфичная внешность Беатрис и ее неопрятный стиль вызывают у многих недоумение. У нее большие глаза, выпирающие зубы и слишком «сухое» телосложение — плачевная внешность принцессы далека от облика диснеевских героинь.

Не исключено, что именно из-за своего неприглядного образа Беатрис освобождена от ряда обязанностей. Так, она не участвует во многих официальных церемониях, где присутствие членов королевской семьи обязательно.

Внешность принцессы подвергается нападкам не только со стороны прессы и местной публики, но и от пользователей Сети. Они критикуют неудачные наряды Беатрис и советуют ей нанять стилиста, ведь королевская особа должна держать марку.