Она спасает жизни, он в колонии: удивитесь от участи детей из фильма «Когда я стану великаном»

В 1978 году режиссер Инна Туманян сняла замечательный детский фильм «Когда я стану великаном» о приключениях школьника Пети Копейкина, который пытается жить по принципам знаменитого литературного героя Сирано де Бержерака.

Образ Пети стал первой главной ролью для 15-летнего Михаила Ефремова, который снялся в картине вместе со своим отцом, знаменитым Олегом Ефремовым. Зрители до сих пор считают, что это один из лучших образов артиста, воплощенных им на экране.

К сожалению, из-за своих многочисленных проблем с алкоголем карьеру Ефремова-младшего прервала трагедия. В 2020 году заслуженный артист России стал виновником ДТП со смертельным исходом, и в итоге на семь с половиной лет отправился в колонию.

А вот судьба другой главной героини фильма — Маши Горошкиной — сложилась иначе. Роль первой красавицы класса сыграла Наталия Сеземан, которой тогда было всего 16 лет. После съемок Сеземан решила закончить с кино. Она получила медицинское образование, а затем переехала во Францию, где живет вот уже больше тридцати лет. Сейчас она работает анестезиологом в одной из клиник Парижа, помогая спасать жизни людей, и вместе с мужем воспитывает двоих дочерей.