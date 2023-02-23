Она сильно мучилась: у вас сердце сожмется от описания последних лет жизни звезды «Гусарской баллады» Шмыги

Татьяна Шмыга прославилась благодаря многим ярким ролям. Зрители помнят ее по фильмам «Гусарская баллада», «Кое-что из губернской жизни», а также, например, по шоу «Голубой огонек», где она не только пела, но и была ведущей. Долгие годы зрители осыпали талантливую певицу комплиментами, но мало кто знал, насколько трагично закончилась ее жизнь.

Дело в том, что в начале 2000-х Шмыга начала чувствовать боли в ногах. Первое время она не обращала на недуг внимания, но проблемы становились все сильнее и сильнее. В итоге весной 2010-го артистка обратилась к специалистам, которые поставили диагноз «тромбоз».

Певица сразу же отправилась на операцию, но вмешательство хирургов не дало результатов. Чтобы спасти артистку, врачи ампутировали ей ногу выше колена, из-за чего она была вынуждена полностью отказаться от службы в театре.

Новый жизненный уклад очень тяжело дался Шмыге. Она не могла смириться со совей судьбой, а если видела собственные спектакли по телевизору, то не сдерживала слез.

При этом ампутация не помогла полностью вылечить знаменитость. Со временем боли вернулись и последние недели жизни она провела на больничной койке в крайне тяжелом состоянии. Скончалась Шмыга в начале 2011 года, спустя несколько месяцев после своего 82-летия.