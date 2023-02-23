Она сильно мучилась: у вас сердце сожмется от описания последних лет жизни звезды «Гусарской баллады» Шмыги
Судьба знаменитости была весьма трагичной.
Татьяна Шмыга прославилась благодаря многим ярким ролям. Зрители помнят ее по фильмам «Гусарская баллада», «Кое-что из губернской жизни», а также, например, по шоу «Голубой огонек», где она не только пела, но и была ведущей. Долгие годы зрители осыпали талантливую певицу комплиментами, но мало кто знал, насколько трагично закончилась ее жизнь.
Дело в том, что в начале 2000-х Шмыга начала чувствовать боли в ногах. Первое время она не обращала на недуг внимания, но проблемы становились все сильнее и сильнее. В итоге весной 2010-го артистка обратилась к специалистам, которые поставили диагноз «тромбоз».
Певица сразу же отправилась на операцию, но вмешательство хирургов не дало результатов. Чтобы спасти артистку, врачи ампутировали ей ногу выше колена, из-за чего она была вынуждена полностью отказаться от службы в театре.
Новый жизненный уклад очень тяжело дался Шмыге. Она не могла смириться со совей судьбой, а если видела собственные спектакли по телевизору, то не сдерживала слез.
При этом ампутация не помогла полностью вылечить знаменитость. Со временем боли вернулись и последние недели жизни она провела на больничной койке в крайне тяжелом состоянии. Скончалась Шмыга в начале 2011 года, спустя несколько месяцев после своего 82-летия.