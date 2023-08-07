«Она рожала вообще?»: фигура молодой жены Прилучного произвела фурор

С момента тайной свадьбы с Павлом Прилучным к Зепюр Брутян приковано все внимание пользователей Сети. Поначалу поклонницы актера даже не верили в серьезные отношения пары. Однако Брутян на самом деле покорила сердце известного «мажора». В апреле молодая актриса родила сына Микаэля.

Сейчас звездная пара проводит отпуск на Мальдивских островах. С собой они взяли не только младшего наследника, но и старших детей Прилучного от его прошлого брака с Агатой Муцениеце.

Молодая мама Брутян наслаждается отдыхом и с удовольствием делится с подписчиками в соцсетях пляжными кадрами. В купальнике красавица-актриса выглядит невероятно эффектно: по ее фигуре невозможно догадаться, что она только три месяца назад родила ребенка.

«Она рожала вообще? Фигура — огонь!», «Обалдеть! Красавица», «Родила и стала еще милее — огонь-женщина», «Какая красивая и прекрасная женщина», «Нереальная красотка», — отметили комментаторы.

Брутян не скрывала, что заранее готовилась к отпуску: она несколько недель занималась в тренажерном зале и придерживалась специальной диеты. Такой строгий график позволил ей быстро вернуть тонус телу.