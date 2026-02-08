Оповещения от Киноафиши
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

8 февраля 2026 08:56
«Белое солнце пустыни»

Эту женщину знает всё постсоветское пространство, но её жизнь после фильма оказалась совсем не кинематографической.

В советском фильме «Белое солнце пустыни» есть одна яркая роль - Катерины Матвеевны, жены Сухова, к которой герой постоянно обращается в мыслях. Интересно, что в первом варианте сценария этой героини не было, но режиссёр Владимир Мотыль настоял, чтобы в историю добавили лирическую линию.

Роль жены Сухова сложнее, чем кажется

Катерина Матвеевна мало появляется в кадре и не произносит ни слова. Но именно по этой причине Мотыль искал женщину с очень точным типажом настоящей русской красавицы, которую зритель запомнит сразу. Режиссёр перебрал больше десятка актрис, но подходящую так и не нашёл.

Когда съёмки уже шли, Мотыль столкнулся на «Мосфильме» с 31-летней Галиной Лучай, редактором телепрограммы «Кинопанорама». Она приехала за материалами для передачи, режиссёр сразу понял: вот она, его Катерина Матвеевна.

Сначала она отказалась, решив, что режиссёр просто с ней заигрывает, пишет дзен-канал CINEMA. Но Мотыль попросил посодействовать своего знакомого, ведущего «Кинопанорамы» Анатолия Каплера, и она согласилась.

Роль на неделю

Съёмки заняли меньше недели. За это время Лучай получила примерно две свои месячные зарплаты и после премьеры ей поступали предложения от других режиссёров сниматься дальше. Но она отказалась: актёрская профессия Галине Лучай не понравилась. Поэтому роль жены Сухова осталась единственной в её жизни.

Дальше Галина Лучай работала на телевидении, в том числе в передачах «Клуб путешественников» и «В мире животных».

Позже она резко изменила жизнь: ушла с ТВ, стала дизайнером, заочно выучилась на юриста и устроилась в Конституционный суд России. Со временем она выросла до начальника отдела и больше профессию не меняла. В 2001 году Галина Пантелеевна Лучай ушла из жизни.

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
