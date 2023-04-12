Она предчувствовала свою гибель: жуткая судьба актрисы Зои Федоровой

Зоя Федорова прославилась еще в студенческие годы, снявшись в картинах «Гармонь» и «Подруги». Даже в эпизодических ролях артистка захватывала все внимание зрителей, из-за чего у нее сформировалась преданная армия поклонников. Но далеко не все из них догадывались, какой трагичной была жизнь их кумира вне экрана.

Дело в том, что в 1945 году Федорова познакомилась с американцем Джексоном Тейтом на одном из приемов. Между ними начал развиваться стремительный роман, а уже спустя год у нее родилась дочь Виктория. Однако Тейту не суждено было познакомиться с наследницей, так как незадолго до этого он был выслан в США.

Связь с иностранцем привлекла внимание КГБ. По обвинению в шпионаже Федорову приговорили к 25 годам лагерей, конфисковав все имущество. И на свободе звезда экрана оказалась только в 1955 году.

Отбыв наказание, Федорова вновь решила заняться своей карьерой. Довольно скоро она начала вновь появляться в кино, получая преимущественно эпизодические роли. Артистка активно завоевывала советский экран, но поездка к своему бывшему возлюбленному в США полностью изменила ее жизнь.

Дело в том, что, оказавшись дома, Федорова стала очень подозрительной. Она неоднократно говорила, что совсем скоро ее убьют, но близкие не верили этому. В итоге 10 декабря 1981 года тело знаменитости нашли у нее дома. Согласно материалам следствия, ее убили выстрелом в затылок. Милиции так и не удалось раскрыть преступление, хотя многие уверены, что убийство совершил близкий артистке человек. Зоя Федорова похоронена на Ваганьковском кладбище, а на ее могиле стоит памятник прославленного скульптора Эдуарда Хандюкова.