Она остановила время? Только взгляните, какой была Тина Канделаки 24 года назад

Многие мечтают остановить старение и сохранить свою молодость. Но даже самые новомодные косметические процедуры и пластические операции не могут вернуть былую красоту. Главную роль в этом деле играет генетика. И похоже, что больше всех с ней повезло Тине Канделаки.

47-летняя ведущая выглядит так же свежо, как и 24 года назад. Подтверждают это кадры из телепередачи «Времечко». В те времена у нее был псевдоним Тина Дадиани, и она лишь начинала свою карьеру на телевидении. Сегодня эта яркая женщина является опытной журналисткой и продюсером. А ее интеллект и красота всегда производят на зрителей невероятный эффект. Кажется, что она остановила время, и поэтому ее внешность практически не меняется. У Канделаки гладкая кожа, пухлые губы и выразительный взгляд.