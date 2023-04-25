Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Она остановила время? Только взгляните, какой была Тина Канделаки 24 года назад

Она остановила время? Только взгляните, какой была Тина Канделаки 24 года назад

25 апреля 2023 15:15
Она остановила время? Только взгляните, какой была Тина Канделаки 24 года назад

Внешность практически не меняется.

Многие мечтают остановить старение и сохранить свою молодость. Но даже самые новомодные косметические процедуры и пластические операции не могут вернуть былую красоту. Главную роль в этом деле играет генетика. И похоже, что больше всех с ней повезло Тине Канделаки.

47-летняя ведущая выглядит так же свежо, как и 24 года назад. Подтверждают это кадры из телепередачи «Времечко». В те времена у нее был псевдоним Тина Дадиани, и она лишь начинала свою карьеру на телевидении. Сегодня эта яркая женщина является опытной журналисткой и продюсером. А ее интеллект и красота всегда производят на зрителей невероятный эффект. Кажется, что она остановила время, и поэтому ее внешность практически не меняется. У Канделаки гладкая кожа, пухлые губы и выразительный взгляд.

Она остановила время? Только взгляните, какой была Тина Канделаки 24 года назад

«Совсем не меняется», «Красивая», «Отлично помню ее в этой передаче», — прокомментировали пользователи кадр из программы «Времечко».

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Времечко»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video