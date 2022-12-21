Она одна такая: женщины, родившиеся под этим знаком Зодиака, постоянно разбивают вдребезги мужские сердца

Взгляд, улыбка, голос - у каждой представительницы прекрасного пола есть свое “секретное оружие”, ритуал обольщения, перед которым не может устоять ни один мужчина. Кому-то дар кружить головы и разбивать сердца дается от рождения, другие же постигают это искусство уже на практике, учится на чужих примерах и ищет свои неповторимые приемы соблазнения. Астрологи говорят, что настоящих вершин в этом достигают лишь представительницы определенного знака зодиака. Они обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы покорить мужчину, это заложено в их природе. Рассказываем, кто же они - главные обольстительницы в гороскопе.

Стрелец

По словам астрологов, звание главной соблазнительницы в зодиакальном круге достается Стрельцам. Женщины, принадлежащие к стихии огня, по определению притягивают к себе в разы больше поклонников, чем соседки по гороскопу. Представители сильного пола, словно мотыльки, летят на жаркое пламя дамы-Стрельца, не подозревая, что сгорят от безответной страсти.

Уроженки этого знака, в целом, наделены легким характером. Красивые, обаятельные, женственные и при этом очень сексуальные, они идут по жизни смеясь и веселясь. Вот только тем, кому не повезло влюбиться в этих красоток, будет вовсе не до смеха и улыбок.

Вопреки впечатлению, которое производят на окружающих, девушки-Стрельцы отличаются удивительной бессердечностью.

Бедные поклонники как только не стараются привлечь к себе внимание этой зодиакальной сердцеедки. Пока одни рисуют на асфальте под окном дамы-Стрельца трогательные сердечки и признания, другие сразу же презентуют дорогие подарки, зовут на свидания или сразу же под венец. А представительницы знака лишь смеются над теми и над другими.

Девушек-Стрельцов забавляет соперничество между поклонниками, поэтому они не мешают мальчикам бороться за место в их сердечке и с попкорном наблюдают за разгорающимися баталиями.

Вот только несчастным кавалерам следует знать, что победитель вовсе не обязательно получит свой приз - Стрелец поморочит ему голову и снова исчезнет, не дав никаких намеков на скорое возвращение.

Астрологи предупреждают о том, что женщины-Стрельцы очень коварны. Попасться в их шелковые сети очень легко, но, вдоволь позабавившись, в ключевой момент они бросят своего пленника, а сами сбегут в неизвестном направлении.