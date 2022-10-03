«Она ничего не достигнет»: на будущем сбежавшей от Тутберидзе Трусовой поставили крест
Поклонники внимательно следят за карьерой фигуристки.
Александра Трусова шокировала поклонников по всему миру, неожиданно сменив тренера. После нескольких лет под крылом Этери Тутберидзе она неожиданно перешла к Светлане Соколовской, что, как уверены эксперты, негативно скажется на ее карьере.
По словам хореографа группы Тутберидзе Алексея Железнякова, спортсменке пора перестать менять команды. Фигуристке нужно сконцентрироваться на собственных достижениях, а не искать недоработки коллег. И только в этом случае она сможет добиться успеха.
«Пока она не поймет, что нужно взрослым людям задумываться, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, — она ничего не достигнет», — цитирует слова хореографа портал Сhampionat.
С подобным мнением согласна и журналистка Елена Вайцеховская. Как она призналась в собственном Telegram-канале, после участия в Олимпийских играх фигуристке нужно показывать постоянный рост и работать над своей техникой, а не менять тренерский штаб. В противном случае никто из тренеров не захочет с ней работать, а она может не попасть на следующие крупные первенства.