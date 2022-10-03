«Она ничего не достигнет»: на будущем сбежавшей от Тутберидзе Трусовой поставили крест

Александра Трусова шокировала поклонников по всему миру, неожиданно сменив тренера. После нескольких лет под крылом Этери Тутберидзе она неожиданно перешла к Светлане Соколовской, что, как уверены эксперты, негативно скажется на ее карьере.

По словам хореографа группы Тутберидзе Алексея Железнякова, спортсменке пора перестать менять команды. Фигуристке нужно сконцентрироваться на собственных достижениях, а не искать недоработки коллег. И только в этом случае она сможет добиться успеха.

«Пока она не поймет, что нужно взрослым людям задумываться, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, — она ничего не достигнет», — цитирует слова хореографа портал Сhampionat .

С подобным мнением согласна и журналистка Елена Вайцеховская. Как она призналась в собственном Telegram-канале, после участия в Олимпийских играх фигуристке нужно показывать постоянный рост и работать над своей техникой, а не менять тренерский штаб. В противном случае никто из тренеров не захочет с ней работать, а она может не попасть на следующие крупные первенства.