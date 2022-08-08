Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Она не востребована»: правда о роковой ошибке Шукшиной прогремела публично

«Она не востребована»: правда о роковой ошибке Шукшиной прогремела публично

8 августа 2022 18:10
«Она не востребована»: правда о роковой ошибке Шукшиной прогремела публично

Артистка выбрала неудачный способ повысить свою популярность.

Мария Шукшина испортила свою карьеру попытками заниматься политикой. В последние годы знаменитость регулярно оказывается в эпицентре конфликтов.

Телеведущая старается делиться с поклонниками мнением по каждому социально-значимому вопросу. В своих социальных сетях она регулярно публикует заметки, в которых осуждает многих своих коллег. Как уверен правозащитник Андрей Алешкин, подобным образом знаменитость пытается увеличить собственную популярность и заставить публику говорить о себе.

«Неужели она не востребована?.. Для пиара можно было найти иной способ», — рассуждает эксперт в беседе с порталом «Экспресс газета».

При этом собеседник издания отмечает, что метод, выбранный Шукшиной, вряд ли можно назвать успешным. Актриса лишь позорит имя своего отца, знаменитого советского писателя Василия Шукшина, а за последние годы она приняла участие лишь в нескольких проектах.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Разделся и шокировал: народ ахнул от вида 59-летнего Зверева в плавках Разделся и шокировал: народ ахнул от вида 59-летнего Зверева в плавках Читать далее 9 августа 2022
Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом Читать далее 9 августа 2022
Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото) Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото) Читать далее 9 августа 2022
Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса» Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса» Читать далее 9 августа 2022
«Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна «Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна Читать далее 9 августа 2022
Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях Читать далее 9 августа 2022
Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех Читать далее 9 августа 2022
Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса Читать далее 9 августа 2022
Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев Читать далее 9 августа 2022
Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик Читать далее 9 августа 2022
Related video