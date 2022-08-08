«Она не востребована»: правда о роковой ошибке Шукшиной прогремела публично

Мария Шукшина испортила свою карьеру попытками заниматься политикой. В последние годы знаменитость регулярно оказывается в эпицентре конфликтов.

Телеведущая старается делиться с поклонниками мнением по каждому социально-значимому вопросу. В своих социальных сетях она регулярно публикует заметки, в которых осуждает многих своих коллег. Как уверен правозащитник Андрей Алешкин, подобным образом знаменитость пытается увеличить собственную популярность и заставить публику говорить о себе.

«Неужели она не востребована?.. Для пиара можно было найти иной способ», — рассуждает эксперт в беседе с порталом «Экспресс газета ».

При этом собеседник издания отмечает, что метод, выбранный Шукшиной, вряд ли можно назвать успешным. Актриса лишь позорит имя своего отца, знаменитого советского писателя Василия Шукшина, а за последние годы она приняла участие лишь в нескольких проектах.