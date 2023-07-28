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«Она не серьезная»: Соседов отправил Гузееву на покой

28 июля 2023 15:55
«Она не серьезная»: Соседов отправил Гузееву на покой

Журналист не смог сдержать слов.

Персона эпатажной скандалистки Ларисы Гузеевой не дает покоя многим селебрити. Недавно в адрес ведущей сделал «выпад» популярный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Как стало известно, скоро на экраны возвращается ставшее культовым шоу «Давай поженимся!». Соседов отнесся к этой новости с нескрываемым снобизмом. Сергей Васильевич считает, что передачу давно пора «перезапустить» и вдохнуть в проект новую жизнь.

Критик думает, что ведущих нужно сменить. Обновление кадров подразумевает и сам формат развлекательной передачи.

«Она не серьезная, а больше шуточная», — заявил Сергей Васильевич в беседе с порталом BLITZ+.

Многие расценили слова Соседова как скрытую критику Гузеевой. Таким образом журналист якобы завуалированно отправил ее на покой. Это подозрение небеспочвенно. Так, в 2021 году критик нелестно отзывался о Ларисе Андреевне. Тогда Сергей Васильевич заявил, что Гузеева попала на популярное шоу по блату, а не из-за своего профессионализма или таланта свахи.

Фото: Legion-Media, кадры из программ "Давай поженимся!", "Секрет на миллион"
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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