«Она не серьезная»: Соседов отправил Гузееву на покой

Персона эпатажной скандалистки Ларисы Гузеевой не дает покоя многим селебрити. Недавно в адрес ведущей сделал «выпад» популярный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Как стало известно, скоро на экраны возвращается ставшее культовым шоу «Давай поженимся!». Соседов отнесся к этой новости с нескрываемым снобизмом. Сергей Васильевич считает, что передачу давно пора «перезапустить» и вдохнуть в проект новую жизнь.

Критик думает, что ведущих нужно сменить. Обновление кадров подразумевает и сам формат развлекательной передачи.

«Она не серьезная, а больше шуточная», — заявил Сергей Васильевич в беседе с порталом BLITZ+ .

Многие расценили слова Соседова как скрытую критику Гузеевой. Таким образом журналист якобы завуалированно отправил ее на покой. Это подозрение небеспочвенно. Так, в 2021 году критик нелестно отзывался о Ларисе Андреевне. Тогда Сергей Васильевич заявил, что Гузеева попала на популярное шоу по блату, а не из-за своего профессионализма или таланта свахи.