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Киноафиша Статьи «Она не пережила»: участи Аллы Пугачевой никто не позавидует

«Она не пережила»: участи Аллы Пугачевой никто не позавидует

12 июня 2023 18:15
«Она не пережила»: участи Аллы Пугачевой никто не позавидует

Певица сама подписала себе приговор.

Алла Пугачева допустила роковую ошибку, о которой ей придется горько пожалеть. Собственными руками артистка нанесла непоправимый ущерб своей репутации, и обратного пути для нее нет.

В этом уверен музыкальный критик Сергей Соседов. Эпатажный журналист заметил, что Примадонна отечественной эстрады всего одним поступком перечеркнула былые заслуги. Как полагает телеведущий, певица уже никогда не отмоется от такого позора и скоро ее имя забудут.

Соседов считает, что переезд Аллы Борисовны в Израиль раз и навсегда изменил отношение к ней соотечественников. Многие россияне еще не так давно буквально молились на звезду, но сейчас и слышать о ней не желают.

По уверению критика, исполнительнице будет крайне непросто смириться со своей незавидной участью.

«Она не пережила собственной славы», — подытожил он в беседе с порталом «Дни».

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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