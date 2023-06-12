«Она не пережила»: участи Аллы Пугачевой никто не позавидует

Алла Пугачева допустила роковую ошибку, о которой ей придется горько пожалеть. Собственными руками артистка нанесла непоправимый ущерб своей репутации, и обратного пути для нее нет.

В этом уверен музыкальный критик Сергей Соседов. Эпатажный журналист заметил, что Примадонна отечественной эстрады всего одним поступком перечеркнула былые заслуги. Как полагает телеведущий, певица уже никогда не отмоется от такого позора и скоро ее имя забудут.

Соседов считает, что переезд Аллы Борисовны в Израиль раз и навсегда изменил отношение к ней соотечественников. Многие россияне еще не так давно буквально молились на звезду, но сейчас и слышать о ней не желают.

По уверению критика, исполнительнице будет крайне непросто смириться со своей незавидной участью.