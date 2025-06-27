Она кричала «Бу» и Майк боялся: девочка из «Корпорации монстров» выросла и появилась в другом мульте Pixar

Пока вы пересматриваете «Корпорацию монстров» и умиляетесь, как малышка называет Салли «Кисой» и держит в страхе Майка Вазовски, интернет давно копает глубже. Потому что Бу — это не просто девочка в розовой кофте.

Это персонаж, который возможно уже появлялся в других мультфильмах Pixar. Просто её звали иначе.

Настоящее имя Бу

Итак, её настоящее имя — Мэри. Это подтверждают детские каракули на стенах её комнаты, где видно имя Mary на одном из рисунков. Совпадение? Вряд ли.

Маленькую героиню озвучивала Мэри Гиббс, и такой поворот — типичная пасхалка от Pixar: немного семейности, немного трогательности.

Мэри в другом мультике

Но на этом не заканчивается. Фанаты с внимательностью, достойной самого Вазовски, вычислили: Бу вернулась в мультфильме «Храбрая сердцем» (2012). Да-да, в виде ведьмы, которая исчезает в дыму и одержима резьбой по дереву.

Помните ту самую, из хижины с тысячью дверей? Взгляните на детали. На её стене — вырезанный силуэт Салли, один в один. И магия, открывающая порталы? Очень похоже на двери из «Корпорации монстров», только без карточек доступа.

Теория о подросшей девочке

По теории Джона Негрони, Бу настолько скучала по Салли, что со временем освоила магию, чтобы найти его в будущем — и стала путешественницей во времени. То есть, пока Салли в мире монстров мучается без электричества, его бывшая подруга колдует и открывает временные порталы. Такой поворот даже Доку Брауну не снился.

И вот тут возникает вопрос: если ведьма из «Храброй сердцем» — это взрослая Бу, то под каким именем она теперь фигурирует? В титрах её зовут просто The Witch, но по смыслу это всё та же Мэри, которая однажды назвала монстра «Кисой» и изменила весь Pixar-вселенский таймлайн.

Грубейший ляп «Корпорации монстров», на который не может без слез смотреть любой человек с высшим образованием.