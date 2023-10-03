Она красивая, он богатый: кто еще в 1996 году покорил сердце Екатерины Гусевой

Екатерина Гусева стала известной благодаря сериалу «Бригада». Артистка, сыгравшая жену криминального авторитета Саши Белого, мгновенно стала любимицей всей страны. Девушку неоднократно признавали самой красивой российской актрисой, а тысячи мужчин мечтали покорить ее сердце. Но шансов не были ни у кого: еще в 1996 году звезда вышла замуж.

Супруг Гусевой — предприниматель Владимир Абашкин. Он владеет крупной компанией, которая производит декорации для телепередач, концертов и спектаклей. Клиентов у него немало, в том числ Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и София Ротару.

Пара воспитывает двоих детей. Сын Алексей родился еще в 1998 году, а дочери Анне только исполнилось 13 лет. Даже спустя столько лет в браке Гусевой царят любовь и взаимопонимание. Актриса признается, что муж никогда не ревнует ее к коллегам по площадке или к поклонникам.