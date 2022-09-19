«Она как фурия»: с любимицы миллионов советских граждан Аросевой при всех сорвали идеальную маску

Ольга Аросева прославилась благодаря роли простой и милой пани Моники в юмористической передаче «Кабачок „13 стульев“». Но как только съемки заканчивалась, Аросева сбрасывала маску и показывала себя настоящую.

Коллеги актрисы по театру Сатиры вспоминали, что у Аросевой был склочный характер. Говорят, Ольга Аросева не терпела конкуренции и всячески выживала из театра молодых и талантливых актрис. «Бывало она как фурия могла кричать на весь театр. Идешь по коридору, слышишь ее крик, замираешь от страха и думаешь, только бы не попадаться ей на глаза», — рассказала Карина Мишулина в программе «Центральное телевидение ».

Также Мишулина вспоминает, как однажды Ольга Аросева повздорила прямо на улице с ее отцом – Спартаком Мишулиным. Мишулин требовал выплатить деньги за спектакль актерам сегодня, а Аросева, держась за сумку, кричала, что выплатит гонорар завтра. При этом в выражениях знаменитая актриса не стеснялась.