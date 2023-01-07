Она еще и поет: гляньте, как выглядит 140-килограммовая звезда Америки
Артистке плевать на мнение хейтеров.
История Мелиссы Вивиан Джефферсон, более известной под псевдонимом Lizzo, служит очередным доказательством тому, что, даже не соответствуя стандартам красоты, можно добиться успеха. Артистка стала звездой Америки, и это при том, что стройняшкой ее точно не назовешь.
При росте в 178 сантиметров вес знаменитости составляет 140 килограммов. Lizzo это не беспокоит, поскольку она разделяет принципы бодипозитива, принимая себя такой, какая есть. К тому же пышные формы нисколько не мешают творческой деятельности исполнительницы.
На счету рэперши немалое количество хитов, и на достигнутом останавливаться она явно не планирует. На замечания хейтеров относительно веса Lizzo реагирует спокойно — она продолжает хвастаться пышным телом в социальных сетях, воспринимая упреки за лишние килограммы как самый лестный комплимент.