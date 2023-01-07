Она еще и поет: гляньте, как выглядит 140-килограммовая звезда Америки

История Мелиссы Вивиан Джефферсон, более известной под псевдонимом Lizzo, служит очередным доказательством тому, что, даже не соответствуя стандартам красоты, можно добиться успеха. Артистка стала звездой Америки, и это при том, что стройняшкой ее точно не назовешь.

При росте в 178 сантиметров вес знаменитости составляет 140 килограммов. Lizzo это не беспокоит, поскольку она разделяет принципы бодипозитива, принимая себя такой, какая есть. К тому же пышные формы нисколько не мешают творческой деятельности исполнительницы.

На счету рэперши немалое количество хитов, и на достигнутом останавливаться она явно не планирует. На замечания хейтеров относительно веса Lizzo реагирует спокойно — она продолжает хвастаться пышным телом в социальных сетях, воспринимая упреки за лишние килограммы как самый лестный комплимент.