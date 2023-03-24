Она ему точно не пара: от одного взгляда на жену этого красавчика станет не по себе (фото)

Когда речь идет о настоящей любви, то вес не имеет никакого значения. Лучшим доказательством этому служит история Дженны Катчер.

Американка, которая весит более ста килограммов и носит 52-й размер одежды, смогла выйти замуж за фитнес-тренера, за которым наверняка бегают толпы поклонниц. Влюбленные счастливы в браке, несмотря на то, что Катчер иногда кажется, что она не достойна такого красавца, как ее муж.

При этом Дженна не скрывает, что недовольна своей внешностью. По словам американки, справиться со стрессом ей помогает любовь супруга и тот факт, что, вопреки ожиданиям многих, он принимает ее такой, какая она есть.