Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Она ему точно не пара: от одного взгляда на жену этого красавчика станет не по себе (фото)

Она ему точно не пара: от одного взгляда на жену этого красавчика станет не по себе (фото)

24 марта 2023 09:30
Она ему точно не пара: от одного взгляда на жену этого красавчика станет не по себе (фото)

Отношениям возлюбленных можно только позавидовать.

Когда речь идет о настоящей любви, то вес не имеет никакого значения. Лучшим доказательством этому служит история Дженны Катчер.

Американка, которая весит более ста килограммов и носит 52-й размер одежды, смогла выйти замуж за фитнес-тренера, за которым наверняка бегают толпы поклонниц. Влюбленные счастливы в браке, несмотря на то, что Катчер иногда кажется, что она не достойна такого красавца, как ее муж.

Она ему точно не пара: от одного взгляда на жену этого красавчика станет не по себе (фото)

При этом Дженна не скрывает, что недовольна своей внешностью. По словам американки, справиться со стрессом ей помогает любовь супруга и тот факт, что, вопреки ожиданиям многих, он принимает ее такой, какая она есть.

«Мой мужчина любит каждый мой лишний килограмм и никогда не устает повторять мне, насколько я прекрасна», — отмечает Катчер, стараясь не обращать внимания на злостных хейтеров.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video