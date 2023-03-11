Она ему по пояс: гляньте, с кем нашел свое счастье двухметровый американец

Любой девушке будет приятно, если ее парень окажется на несколько сантиметров выше. При этом слишком большая разница в росте может доставить влюбленным дискомфорт и создать проблемы при взаимодействии друг с другом.

Но для Джейка и Айрики это не стало препятствием. Наоборот, счастливая пара смогла прославиться на всю Америку благодаря удивительной особенности. У девушки была диагностирована карликовость, поэтому ее рост составляет всего 110 сантиметров. В то время как ее двухметровый парень вполне может сойти за баскетболиста из-за своих внушительных параметров.

Пользователи Сети умиляются, когда видят совместные фотографии влюбленных. На них Айрика выглядит очень миниатюрной девушкой и достает головой лишь до талии Джейка. А высокий парень почти всегда стоит на заднем плане и выглядит как настоящий телохранитель этой светловолосой красавицы. На своем примере пара показала, что даже такая разница в росте не станет преградой для искренней любви.