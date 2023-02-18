«Она его раздавит!»: народ обомлел при виде снимков полной модели и ее парня

Многим мужчинам нравятся пышные женские формы, но не каждый представитель сильного пола согласится встречаться со 150-килограммовой девушкой. Однако Алекс Аспасзии повезло больше всех, и она покорила сердце невероятного красавца.

Молодой человек с темными кудрявыми волосами и милой улыбкой не может отвести глаз от своей возлюбленной. Хотя она выше его и гораздо тяжелее. Кажется, что никого в этой паре не смущает такая большая разница в объемах, потому как на совместных снимках они выглядят очень счастливыми.

Конечно, такие фото сразу хочется назвать забавными, ведь на них модель представляется непропорционально большой. Некоторые даже могут подумать, что здесь есть фотошоп, но на самом деле это реальные размеры девушки. Пользователи Сети, глядя на эти снимки, не скрывают своего удивления и беспокоятся за молодого человека.