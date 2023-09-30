«Она до сих пор плачет»: убитую горем дочь Захарова сняли на кладбище

Марк Захаров ушел из жизни четыре года назад. Для его единственной дочери Александры смерть отца стала сильным ударом. Всю жизнь режиссер был для нее образцом мужчины. Несмотря на многочисленные романы, актриса так и не смогла устроить личную жизнь. Поэтому горе вынуждена была переживать одна.

Побывавший на Троекуровском кладбище Андрей Флор случайно застал звезду у могилы отца. В годовщину смерти режиссера Александра стояла у его могилы и выглядела совершенно раздавленной. Об этом блогер рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Даже спустя несколько лет принцесса «Ленкома» все еще глубоко скорбит. По словам блогера, она долго стояла у захоронения, поправляла ленточки и плакала. К могиле подходили актеры, приносили цветы, но Александра продолжала стоять на месте. Чтобы не беспокоить женщину, Флор предпочел оставить ее у могилы одну.