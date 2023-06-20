«Она что, сумасшедшая?»: брат Гурцкой в ужасе от слухов об отъезде сестры

Диана Гурцкая не выходит на связь с фанатами и журналистами после похорон мужа Петра Кучеренко. Ранее в СМИ появилась информация о том, что убитая горем певица покинула страну. Брат артистки Роберт отреагировал на эти разговоры, выступив с громким заявлением.

По слухам, звезда не может оправиться после гибели супруга. Исполнительница утратила интерес к жизни и не встает с постели, поэтому ее состояние немало беспокоит близких. Ранее сообщалось, что родные знаменитости отправили ее в Абхазию. Якобы смена обстановки поможет Диане быстрее прийти в себя.

Однако оказалось, что все это не более чем домыслы. Брат Гурцкой пришел в ужас от разговоров об отъезде сестры из страны. Роберт не стал вдаваться в подробности о том, как чувствует себя Диана, но, общаясь с прессой, категорично заявил, что за границу звезда не уезжала.