«Она была озабочена»: последний фильм Орловой запретили в СССР, сегодня вы бы и сами отказались его смотреть

В 1974 году легендарный режиссёр Григорий Александров, автор «Весёлых ребят» и «Волги-Волги», снял свой последний фильм — двухсерийную шпионскую драму «Скворец и Лира». На главную роль, как всегда, он пригласил свою жену и музу, звезду советского экрана Любовь Орлову. Посмотрев ленту критики навсегда запретили ее в СССР, и дело не в политике.

По одной из версий, причиной запрета стал громкий шпионский скандал в ФРГ. В апреле 1974 года, незадолго до планируемой премьеры, был арестован Гюнтер Гийом, помощник канцлера Вилли Брандта, оказавшийся агентом ГДР. Фильм о советских разведчиках, работающих в Германии, оказался слишком «горячим» и неуместным на фоне реальных событий.

На деле причина была в пугающем виде Орловой. На момент съёмок актрисе было 71 год, а её героине по сценарию — около тридцати. Петру Вельяминову, игравшему её мужа, было на 24 года меньше. Команда пошла на всевозможные ухищрения: Орлова не появлялась в кадре без длинных перчаток, скрывающих кожу рук, для крупных планов использовали дублёршу, операторы выставляли особый свет и ракурсы. Но это не помогало.

«Это было странное и страшное зрелище. У нее заметно тряслась голова в кадре. Она была озабочена лишь тем, как и на сколько лет выглядит», — писал позже биограф актрисы Дмитрий Щеглов. К кулуарах переименовали в «Склероз и климакс».

Картину, которую в народе прозвали «страшным зрелищем», не выпустили на экраны. По некоторым сведениям, запрет инициировали сами власти, чтобы не портить репутацию легендарных Орловой и Александрова. Фильм стал печальным финалом карьеры великой актрисы — ярким примером того, как даже гении не могут вовремя остановиться.