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Она была иконой 60-х: постаревшую супермодель Твигги теперь не узнать

26 сентября 2022 10:45
Она была иконой 60-х: постаревшую супермодель Твигги теперь не узнать

Лесли Лоусон уже исполнилось 73 года.

Хрупкая фигура, короткая стрижка и большие распахнутые глаза — образ Твигги стал культовым сначала для Великобритании 1960-х, а затем и для всего мира. Неслучайно псевдоним Лесли Лоусон переводился как «тростинка». Некоторые историки моды до сих пор считают Твигги первой супермоделью. Она ввела моду на болезненную худобу: девушки морили себя голодом, пытаясь приблизиться к параметрам звезды. Узнаваемым стал и макияж модели с густо прокрашенными ресницами. Она была иконой 60-х: постаревшую супермодель Твигги теперь не узнать

Но уже в 70-е годы Твигги объявила о завершении карьеры. Она принимала участие в съемках фильмов и театральных постановках, записывала альбомы с балладами. Сейчас Лоусон уже 73 года, и она мало чем напоминает себя в прошлом. Узнать Твигги в постаревшей супермодели можно разве что по ярким глазам. Она посвящает свободное время семье и уделяет внимание развитию бизнеса: у нее есть несколько предприятий, в том числе линия по производству солнцезащитных очков и косметики. Деловой хватки у экс-модели не отнять: ее фирмы довольно успешны в Британии.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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