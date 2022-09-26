Она была иконой 60-х: постаревшую супермодель Твигги теперь не узнать

Хрупкая фигура, короткая стрижка и большие распахнутые глаза — образ Твигги стал культовым сначала для Великобритании 1960-х, а затем и для всего мира. Неслучайно псевдоним Лесли Лоусон переводился как «тростинка». Некоторые историки моды до сих пор считают Твигги первой супермоделью. Она ввела моду на болезненную худобу: девушки морили себя голодом, пытаясь приблизиться к параметрам звезды. Узнаваемым стал и макияж модели с густо прокрашенными ресницами.

Но уже в 70-е годы Твигги объявила о завершении карьеры. Она принимала участие в съемках фильмов и театральных постановках, записывала альбомы с балладами. Сейчас Лоусон уже 73 года, и она мало чем напоминает себя в прошлом. Узнать Твигги в постаревшей супермодели можно разве что по ярким глазам. Она посвящает свободное время семье и уделяет внимание развитию бизнеса: у нее есть несколько предприятий, в том числе линия по производству солнцезащитных очков и косметики. Деловой хватки у экс-модели не отнять: ее фирмы довольно успешны в Британии.