Она была гордостью СССР, но ее спрятали ото всех прямо перед Олимпиадой: ужасная судьба гениальной гимнастки

Зинаида Воронина прославила советскую гимнастику на весь мир. Она триумфально выступала на мировых чемпионатах и Олимпиаде, но однажды навсегда ушла из спорта и разрушила свою жизнь.

В течение многих лет Воронина покоряла мир спорта, а миллионы маленьких девочек равнялись на нее. Спортсменка никогда не пугалась трудностей и не испугалась их и с появлением ребенка. В отличие от большинства гимнасток, после рождения сына она продолжила тренироваться и выкладывалась, мечтая отправиться в составе сборной на следующее первенство.

Однако с настолько быстрым темпом жизни Ворониной не удалось справиться. Как отмечали тренеры, ее показатели становились все хуже. Дома же она не успевала уделять снимание сыну Диме и мужу Михаилу, также прославленному спортсмену.

И чтобы справиться с нагрузками, гимнастка начинает злоупотреблять алкоголем. Все чаще она появляется на тренировках с похмелья, а спустя некоторое время начинает их пропускать. В итоге супруг не выдержал поведения Ворониной и подал на развод, а сын, по решению органов опеки, остался с ним.

С того времени жизнь Ворониной становилась все трагичнее. Она постоянно оказывалась не в самых благополучных компаниях, а перед Олимпиадой в 1980 году ее выслали из столицы, чтобы она не опозорила страну перед иностранцами.

Последние годы жизни звезда спорта проработала на заводе в Балашихе, а скончалась в Йошкар-Оле, своей родине. Легенда гимнастики умерла в возрасте 53 лет в полном одиночестве, забытая и близкими, и поклонниками.