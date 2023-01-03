Она без сознания уже 9 лет: жуткая трагедия дочери Высоцкой и Кончаловского

Отдых во Франции в 2013 году навсегда запомнился Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому страшным горем. С ними за рубеж отправилась 14-летняя дочка Маша. В один из октябрьских дней в Марселе автомобиль с российскими звездами попал в ДТП. Кончаловский находился за рулем и не успел среагировать, чтобы избежать столкновения. И режиссер, и его супруга не пострадали, а вот непристегнутая Маша получила травму головы.

В тяжелом состоянии ее госпитализировали, но все усилия врачей были тщетны. Несмотря на несколько операций, девочка так и не вышла из комы. Спустя 2 года состояние подростка вроде стало улучшаться, она начала сама дышать. Родители воспользовались шансом и перевезли дочь в российскую больницу. Но вскоре Маша снова потеряла сознание.

Сейчас девушке уже 23 года. Юлия и Андрей стараются не комментировать тему ее здоровья. Известно, что Маша все это время продолжает находиться в коме, а врачи не дают конкретных прогнозов на будущее. Звезды надеются, что когда-нибудь девушка придет в себя. В одном из недавних интервью 85-летний Кончаловский признался, что боится не дожить до этого момента.