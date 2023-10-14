«Она — моя мама»: Филипп Янковский ошарашил признанием об известной актрисе

Филипп Янковский вырос в актерской семье. С детства он находился в творческой атмосфере, встречаясь с самыми известными отечественными артистами. Но мало кто знает, какие трепетные отношения у него сложились с Маргаритой Тереховой.

Дело в том, что в своем первом фильме Янковский снимался именно в компании звезды советского экрана. В работе Андрея Тарковского «Зеркало» он исполнил роль сына героини Тереховой в пятилетнем возрасте, а самому ему было всего лишь шесть лет.

И работа с Тереховой произвела на юного артиста неизгладимое впечатление. На съемочной площадке и вне ее он на самом деле поверил, что она является его матерью и на долгие годы сохранил к артистке теплые чувства.