Он женился на приемной дочери, она лишилась детей: что стало с культовой парой Нью-Йорка

Многие голливудские пары разводятся с грандиозным скандалом. В самых тяжелых случаях этот процесс может затянуться на десятилетия. Это произошло с одной из самых ярких пар 80-х — Миа Фэрроу и Вуди Алленом. За отношениями именитого режиссера и красавицы-актрисы следил весь мир. Пара казалась образцовой и значилась в любимчиках публики, но лишь до тех пор, пока в начале 90-х в их семействе не разразился громкий скандал.

Миа узнала, что у Аллена роман с ее приемной дочерью Сун-И Превин. К слову, падчерица была моложе Вуди на 35 лет. Эта вопиющая новость облетела весь мир.

Скандал в чете Аллена и Фэрроу муссировался в прессе не один год. Позднее против Фэрроу выступили ее многочисленные приемные дети, которые жаловались на то, что перед судом мать оказывала на них психологические давление и настраивала их против отца.

На стороне Аллена была и сама Сун-И Превин, которая ни в чем его не винила. Так Фэрроу потеряла поддержку и любовь своих отпрысков. А Вуди Аллен получил молодую жену, с которой он до сих пор вместе. Впрочем, нельзя сказать, что он легко отделался. Сегодня карьера режиссера окончена, а его репутация уже никогда не будет восстановлена.