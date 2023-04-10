Он же старик! На кого звезда «Вечного зова» променяла мужа-иностранца (фото)

Любовь Виролайнен заплатила за свое счастье высокую цену. Артистка сделала непростой выбор в пользу любви, за что подверглась осуждению со стороны самых близких.

Свой первый брак звезда «Вечного зова» считала ошибкой. Актриса подарила мужу, финну Юрию Виролайнену, сына Юрия, из-за которого долгое время и не решалась на развод. Но все изменила встреча с Сергеем Герасимовым.

Коллеги порицали Любовь Ивановну за связь с женатым режиссером, который был старше ее на целых 35 лет. Но влюбленных не волновали чужие разговоры: они и сами осознавали, что никогда не будут вместе.

Через 5 лет пара распалась, но эти отношения сыграли большую роль в жизни Виролайнен. «Герасимов помог мне уйти от первого мужа», — подчеркнула знаменитость в студии программы «Судьба человека ».

Артистка оставила супруга и сына в квартире, подаренной ей режиссером, а после вышла замуж за кардиохирурга Александра Зорина. Звездный наследник долгие годы хранил в сердце обиду на свою мать, но со временем все же нашел в себе силы простить ее.