«Он же ребенок еще»: звезда «Доярки из Хацапетовки» завела любовника, похожего на ее сына
Артистка пустилась во все тяжкие.
Евгения Осипова снимается в кино и сериалах с начала 2000-х. Популярность артистке принесли роли в таких проектах, как «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа». Звезда востребована у режиссеров и в наши дни. Сложилась и личная жизнь Осиповой: рядом с ней заметили нового кавалера.
11 лет знаменитость была замужем за кинооператором Анатолием Симченко. У пары родились два ребенка: Максим и София. Но и после развода эффектная блондинка не скучает. Актриса нашла замену мужу в лице юного блогера Андрея Карпова, известного как Гликоген ТВ, который младше ее на 18 лет. Публика не оценила выбор артистки: пользователи раскритиковали совместный снимок влюбленных с детьми Евгении Осиповой.
«Он же ребенок еще», «Нездоровое влечение, как мама с детками на прогулке», «Скоро с ровесниками сына будет гулять», — комментировали публикацию злопыхатели.