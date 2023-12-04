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«Он же ребенок еще»: звезда «Доярки из Хацапетовки» завела любовника, похожего на ее сына

4 декабря 2023 19:45
«Он же ребенок еще»: звезда «Доярки из Хацапетовки» завела любовника, похожего на ее сына

Артистка пустилась во все тяжкие.

Евгения Осипова снимается в кино и сериалах с начала 2000-х. Популярность артистке принесли роли в таких проектах, как «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа». Звезда востребована у режиссеров и в наши дни. Сложилась и личная жизнь Осиповой: рядом с ней заметили нового кавалера.

11 лет знаменитость была замужем за кинооператором Анатолием Симченко. У пары родились два ребенка: Максим и София. Но и после развода эффектная блондинка не скучает. Актриса нашла замену мужу в лице юного блогера Андрея Карпова, известного как Гликоген ТВ, который младше ее на 18 лет. Публика не оценила выбор артистки: пользователи раскритиковали совместный снимок влюбленных с детьми Евгении Осиповой.

«Он же ребенок еще»: звезда «Доярки из Хацапетовки» завела любовника, похожего на ее сына

«Он же ребенок еще», «Нездоровое влечение, как мама с детками на прогулке», «Скоро с ровесниками сына будет гулять», — комментировали публикацию злопыхатели.

Фото: Кадр из сериала «Доярка из Хацапетовки», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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