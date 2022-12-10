Он вколол себе в губы 31 миллилитр филлера: вы ахнете, увидев фото мужчины

У повара Алана Джексона из Шотландии необычное увлечение – 27-летний парень не вылезает из кабинетов косметологов. Алан посещает специалистов каждые шесть недель, чтобы ввести филлер в губы, которые успели достичь гигантских размеров.

Герой стал зависим от косметических процедур и вколол себе 31 миллилитр филлера. В таком экстравагантном образе Джексон чувствует себя по-настоящему счастливым – правда, окружающие реагируют на его облик по-разному.

Молодой человек признался, что однажды на него напали в ресторане быстрого питания, закидав едой.

Алан Джексон не собирается останавливаться на достигнутом и планирует новые операции и процедуры. Однако врачи предостерегают Алана, что очередные инъекции могут привести к негативным последствиям, но герой препятствий к свежим изменениям не видит.