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Он вколол себе в губы 31 миллилитр филлера: вы ахнете, увидев фото мужчины

10 декабря 2022 06:45
Он вколол себе в губы 31 миллилитр филлера: вы ахнете, увидев фото мужчины

Ему стоит остановиться.

У повара Алана Джексона из Шотландии необычное увлечение – 27-летний парень не вылезает из кабинетов косметологов. Алан посещает специалистов каждые шесть недель, чтобы ввести филлер в губы, которые успели достичь гигантских размеров.

Герой стал зависим от косметических процедур и вколол себе 31 миллилитр филлера. В таком экстравагантном образе Джексон чувствует себя по-настоящему счастливым – правда, окружающие реагируют на его облик по-разному.

Молодой человек признался, что однажды на него напали в ресторане быстрого питания, закидав едой.

Алан Джексон не собирается останавливаться на достигнутом и планирует новые операции и процедуры. Однако врачи предостерегают Алана, что очередные инъекции могут привести к негативным последствиям, но герой препятствий к свежим изменениям не видит.

Он вколол себе в губы 31 миллилитр филлера: вы ахнете, увидев фото мужчины
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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