Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

Похоже, в небесах над Метрополисом скоро станет тесновато. Тот самый парень в красном плаще вновь вернеться на большие экраны — но на этот раз он будет не один. Говорят, с ним появится гостья, которая умеет летать не хуже, бьет сильнее и может, если что, спасти самого спасителя.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав подогрел интерес, пообещав «следующую часть Суперсемьи» в рамках новой киновселенной DC. А за рулем этого проекта — Джеймс Ганн, режиссер и сценарист, который знает, как совместить супергероику, юмор и стиль комикса, не скатываясь в привычную для DC мрачность.

Намечается кроссовер

Есть основания предпологать, что речь идет о фильмах «Супермен» и «Супергерл». Ганн ранее признавался, что пишет сценарий для сиквела своего июльского хита. Картина уже познакомила нас с молодой версией Кларка Кента (Дэвид Коренсвет), который с помощью гипнотических очков уверенно изображает скромного земного журналиста.

На этот раз он оказывается втянут в конфликт двух вымышленных восточноевропейских стран — Боравии и Джарганпура. Боравийский президент-тиран закупает оружие у американского техномагната Лекса Лютора, чтобы стереть джарганпурцев с карты. Супермен встает на защиту угнетенных.

Пока что в киновселенной DC все идет по плану: фильм «Супергерл» тоже уже отснят и выйдет 26 июня 2026 года. Там Кара Зор-Эл, кузина Супермена, отправится в далекие уголки галактики в компании Суперпса, чтобы свести личные счеты. И эти двое должны встретится в сиквеле.

Кажется, Супермен вернется, чтобы доказать: даже легендам иногда нужна напарница…

