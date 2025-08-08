Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

8 августа 2025 18:07
Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

Джеймс Ганн уже пишет сценарий.

Похоже, в небесах над Метрополисом скоро станет тесновато. Тот самый парень в красном плаще вновь вернеться на большие экраны — но на этот раз он будет не один. Говорят, с ним появится гостья, которая умеет летать не хуже, бьет сильнее и может, если что, спасти самого спасителя.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав подогрел интерес, пообещав «следующую часть Суперсемьи» в рамках новой киновселенной DC. А за рулем этого проекта — Джеймс Ганн, режиссер и сценарист, который знает, как совместить супергероику, юмор и стиль комикса, не скатываясь в привычную для DC мрачность.

Намечается кроссовер

Есть основания предпологать, что речь идет о фильмах «Супермен» и «Супергерл». Ганн ранее признавался, что пишет сценарий для сиквела своего июльского хита. Картина уже познакомила нас с молодой версией Кларка Кента (Дэвид Коренсвет), который с помощью гипнотических очков уверенно изображает скромного земного журналиста.

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

На этот раз он оказывается втянут в конфликт двух вымышленных восточноевропейских стран — Боравии и Джарганпура. Боравийский президент-тиран закупает оружие у американского техномагната Лекса Лютора, чтобы стереть джарганпурцев с карты. Супермен встает на защиту угнетенных.

Пока что в киновселенной DC все идет по плану: фильм «Супергерл» тоже уже отснят и выйдет 26 июня 2026 года. Там Кара Зор-Эл, кузина Супермена, отправится в далекие уголки галактики в компании Суперпса, чтобы свести личные счеты. И эти двое должны встретится в сиквеле.

Кажется, Супермен вернется, чтобы доказать: даже легендам иногда нужна напарница…

Ранее мы писали: Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Супермен» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Читать дальше 8 августа 2025
Уже круче, чем «Человек из стали»: новый «Супермен» оказался не провалом — фанатам комиксов зашло Уже круче, чем «Человек из стали»: новый «Супермен» оказался не провалом — фанатам комиксов зашло Читать дальше 5 августа 2025
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине Читать дальше 9 августа 2025
Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок? Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок? Читать дальше 9 августа 2025
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes «Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes Читать дальше 8 августа 2025
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора» «Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора» Читать дальше 8 августа 2025
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT) Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT) Читать дальше 8 августа 2025
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными «28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными Читать дальше 8 августа 2025
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать Читать дальше 8 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше