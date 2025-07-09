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Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад

9 июля 2025 16:11
Сэмвелл Тарли

Конечно, автор «Песни льда и огня» не говорил напрямую — но давал понять, кого считает своим фаворитом.

Фанаты «Игры престолов» уже привыкли смеяться над Сэмвеллом Тарли: трусливый пухляш, книжный червь, неумелый мечник — одним словом, не герой. Но в мире Джорджа Мартина слабые часто оказываются куда сильнее, чем кажутся. И если вы думаете, что Сэм родился, чтобы переписывать хроники и таскать книги в Цитадели — держите теорию получше: в книгах именно Сэм может взойти на Железный Трон. Потому что Сэм — не Тарли. Сэм — Таргариен.

Откуда драконьи крылья растут

Теорию о «скрытом Таргариене» Сэме фанаты выдумали ещё до того, как сериал опозорился своим финалом. В шоу Сэму не дали ничего, кроме титула Великого мейстера при короле Бране, но книги еще пишутся — а значит, живы и самые дикие догадки.

Суть проста: Сэм может быть выжившим сыном Рейгара Таргариена. В книгах этот мотив выведен через персонажа «Юного Гриффа» — лже-Эйгона, которого Варис якобы спас и вырастил в изгнании. Но что, если этот «лже-Эйгон» на самом деле и есть Сэм? Точнее, что настоящего Эйгона перепрятали ещё глубже — под фамилию верного вассала Рендилла Тарли. Старый лорд воспитал чужака как собственного сына, но недолюбливал — оттого и сослал в Ночной Дозор.

Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад

Зачем Мартину «Сэм Таргариен»

Джордж Мартин обожает подкладывать динамит под банальные архетипы. Сэм — карикатура на книжного червя, которого всё бьют и никто не слушает. Но это не мешает ему знать о белых ходоках больше всех, первым убить одного из них, спасти Скорбного Эдда и Джона Сноу. И главное — только Сэм (Брана вынесем за скобки) знает полную правду о родословной Джона.

В сериале это превратили в сценку у костра: Сэм в слезах сообщает Джону, что тот — Таргариен. В книгах же Сэм всё ещё копается в книгах Цитадели и точно накопает что-то, что повернёт сюжет. И если уж кто-то откроет миру истину о драконьей крови и древних правах на трон — это будет он.

Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад

Доказательства в огне и соли

Есть и мифологический слой. Пророчество Азора Ахая — Принца, что будет обещан, — связывает возвращение света с возрождением древнего рода и жертвой. Таргариены — ключ к «огню и крови». Если Сэм — их потомок, он подходит под эту мистическую роль не хуже Джона или Дейенерис.

Да, он не воин. Но сражается знанием и словом — что куда страшнее для старого порядка. Сам Мартин не раз говорил: если бы он был героем своей истории — он был бы Сэмом. Кто сказал, что автор не может сделать «своё альтер-эго» последним королём, пусть даже не на троне из мечей, а в сознании людей?

Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад

Новый король — не тот, кого вы ждали

Допустим, Сэм раскроет тайну своей крови или чужой — и это похоронит чужие претензии на трон. Джон уйдёт за Стену, Дейенерис падёт или пропадет вместе с драконами, а кто же останется, чтобы собрать Вестерос заново? Честный, знающий каждую родословную, умеющий говорить с лордами и крестьянами — Сэмвелл Тарли. Или Сэм Таргариен.

Да, в сериале он стал всего лишь летописцем. Но у Мартина в книгах ещё не всё написано — а значит, и судьбе Сэма далеко не предопределена.

Так что не удивляйтесь, если в последней книге над Вестеросом поднимется знамя с драконом — а на троне окажется поседевший пухлый парень с куском черничного пирога и книжной закладкой за ухом.

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Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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