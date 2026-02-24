Оповещения от Киноафиши
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез

24 февраля 2026 09:54
Легендарный бард на тот момент едва-едва отошел от образа Жеглова.

Есть у Вайнеров экранизация, которая почему-то всегда стоит в тени. О «Гонках по вертикали» (1982) вспоминают реже, чем о «Месте встречи изменить нельзя» или «Визите к Минотавру», хотя киноманы ее хвалят стабильно и без скидок на эпоху.

История проста по фабуле и сложна по исполнению. Вор-рецидивист Батон (его предлагали сыграть Высоцкому, но тот отказался) в исполнении Валентина Гафта попадается с украденным чемоданом. За дело берется капитан Тихонов – Андрей Мягков.

Между ними начинается затяжная дуэль: словесные пикировки, психологические ловушки, попытки переиграть друг друга. Один живет по букве закона, другой – по собственному кодексу. И оба упрямы.

Сериал идет около трех часов – вдвое короче «Места встречи», так что осилить можно за вечер. При этом текст Вайнеров сохранен бережно: много разговоров, рассуждений, почти философских пауз.

По современным меркам формат «небыстрый», едва ли не слоубернер, зато напряжение держится на характерах.

И да, отдельное удовольствие – увидеть Мягкова вне привычного амплуа лирического интеллигента из «Иронии судьбы» или «Служебного романа». Здесь он жесткий, принципиальный, холодный.

Ну а Гафт играет вора с таким обаянием и ядовитой иронией, что их сцены превращаются в интеллектуальный поединок.

Точно не самый громкий хит Вайнеров, зато работа вдумчивая и крепкая – из тех, что проходят проверку временем. По крайней мере, среди настоящих любителей качественного детектива.

Ранее мы писали: Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь

Фото: Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Гонки по вертикали» (1982)
Алексей Плеткин
