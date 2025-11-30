«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

Олег Басилашвили спустя годы признался, почему из картины вырезали целых две серии.

Многосерийный фильм «Противостояние» давно живёт собственной судьбой – его пересматривают не из-за ностальгии, а потому что до сих пор выглядит свежо и актуально. Но у этой истории есть обратная сторона: картина могла выйти совершенно иной – куда более острой, смелой и неудобной для позднесоветской реальности.

Олег Басилашвили вспоминал в интервью «Смене», что Семён Аранович задумывал картину как исследование причин, по которым часть советских людей во время войны пошла на предательство.

Режиссёр не собирался ограничиваться простой погоней за преступником – он хотел показать масштаб явления, задать неприятный вопрос обществу и власти.

Первоначальный вариант состоял из восьми серий, которые держались на документальной хронике, разветвлённом расследовании и эпизодах, выходящих за пределы страны.

Полковник Костенко в этом замысле не был удобным героем системы: он видел в партийной верхушке узкий круг людей, удерживающих власть, и при этом честно старался защитить обычных граждан от настоящих преступников.

«Когда шел первый просмотр в редакции Центрального телевидения, там сказали: “Стоп! Не будет никаких обобщений!” Покажем только единичные случаи предательства», – вспоминал народный артист.

После этого две серии улетели в корзину. Исчезли обобщения, советская и немецкая хроники, контраст между идеологией и реальными мотивами людей. Фильм превратился в «обычный детектив», где на первый план вышла погоня, а не причины, которые к ней привели.

Аранович пережил это вмешательство болезненно. После успеха «Торпедоносцев» он рассчитывал, что сможет говорить без оглядки, но столкнулся со стеной, которую пробить оказалось невозможно.

«Он верил, что после того, как он получил награды за фильм “Торпедоносцы”, ему дадут сказать именно то, что он хотел. Он устал лгать», – сокрушался Басилашвили.

