«Он у меня золотце»: Самбурская призналась, что прячет своего нового бойфренда от СМИ

Кажется, что жизнь Настасьи Самбурской у всех на виду. Она является активным пользователем соцсетей, делится с подписчиками в Instagram новостями. А вот кому принадлежит сердце красавицы, поклонники не знают. Правда, о неудачных отношениях она иногда сообщает фанатам. Так, весной актриса заявила в сторис, что возлюбленный поднял на нее руку. «Спасибо, что нос не сломал», — говорила заплаканная Настасья, добавив, что «сваливает от абьюзера».

Но наконец-то личная жизнь Самбурской налаживается. Знаменитость разоткровенничалась со «СтарХитом» на премьере комедии «Реальные пацаны против зомби», куда, как отмечает издание, девушка пришла в отличном расположении духа. Да, у Настасьи есть молодой человек. С ним она проведет и новогодние праздники. Пара решила отдохнуть в Стамбуле.

Но показывать бойфренда общественности Самбурская не спешит. «Я его пока прячу, он у меня золотце», — подчеркнула звезда сериала «Универ. Новая общага», применив свою фирменную кокетливую улыбку.

А вот тема ремонта для Настасьи — не такая радостная. Она рассказала «СтарХиту», что бригада, которую она нанимала, выполнила работы в ее квартире, приобретенной еще 4 года назад, некачественно. И теперь все недочеты ей придется исправлять за свой счет.