«Он такой, как я»: Билан показал сына, которого прятал 8 лет

Дима Билан без стакана воды в старости не останется. Целых восемь лет он прятал от публики своего сына. И неожиданно раскрыл правду, рассекретив внешность мальчика.

В соцсетях певца появилось видео, где он прогуливается и мило беседует со своим отпрыском. В подписи к ролику артист уточнил, что это его крестный и зовут его Сашей. Кто родители ребенка, исполнитель сообщать не стал.

Поклонники живо отреагировали на пост.

«Такое домашнее видео получилось. Как быстро растут дети. Такой большой уже», «Веселый и интересный ребенок, так смотреть на вас приятно», — отметились они в комментариях.

Одна из подписчиц назвала Сашу полненьким, что не понравилось звезде. Музыкант тут же заступился за своего крестника.