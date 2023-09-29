«Он такой, как я»: Билан показал сына, которого прятал 8 лет
Видео умилило поклонников.
Дима Билан без стакана воды в старости не останется. Целых восемь лет он прятал от публики своего сына. И неожиданно раскрыл правду, рассекретив внешность мальчика.
В соцсетях певца появилось видео, где он прогуливается и мило беседует со своим отпрыском. В подписи к ролику артист уточнил, что это его крестный и зовут его Сашей. Кто родители ребенка, исполнитель сообщать не стал.
Поклонники живо отреагировали на пост.
«Такое домашнее видео получилось. Как быстро растут дети. Такой большой уже», «Веселый и интересный ребенок, так смотреть на вас приятно», — отметились они в комментариях.
Одна из подписчиц назвала Сашу полненьким, что не понравилось звезде. Музыкант тут же заступился за своего крестника.
«Он не полненький. Чтобы быть носителем такой огромной энергии, нужно топливо. Он такой, какой я с 6-9 лет, жизнелюбивый, открытый, думающий, паренек», — подчеркнул брюнет.