Он сводил с ума россиянок в 90-х, а сейчас его не узнать: как выглядит Андрей Державин

В 90-е годы группа «Сталкер» была на пике своей популярности, а композиции «Чужая свадьба» и «Не плачь, Алиса» были настоящими хитами того времени. Солист и лидер коллектива Андрей Державин был для девушек главным кумиром и эталоном мужской красоты.

Голубоглазый брюнет с густыми бровями и пронзительным взглядом обладал нежным голосом, благодаря которому фанатки буквально замирали от восторга.

Популярность группы со временем сошла на нет, но самые известные ее песни до сих пор можно услышать на некоторых радиостанциях.

Державин продолжает исполнять бывшие хиты и поражать поклонниц своими вокальными данными. Но прожитые годы слишком явно отразились на внешности красавчика. От былой густой шевелюры ничего не осталось, а новый образ сделал певца гораздо неприглядней. Даже взгляд мужчины стал более тусклым и уставшим.