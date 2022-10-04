Он существует? Астрологи раскрыли самый красивый знак Зодиака из всех

У каждого столетия были свои стандарты красоты. Глядя на портреты и фотографии красавиц и красавцев прошлого, мы можем судить, какими были эталоны привлекательности в ту или иную эпоху. В наше время какого-то единого стандарта не существует - считается, что красота может иметь совершенно разные обличия. Тем не менее астрологи решили выяснить, представители какого знака чаще всего притягивают к себе восхищенные взгляды. Спойлер: это оказался не Лев.

Близнецы

По мнению астрологов, самым красивым знаком в гороскопе считаются Близнецы. Представители воздушного знака могут не быть классическими красавчиками и красавицами, однако они обладают удивительным магнетизмом. Харизма Близнецов притягивает к ним людей, очаровывает и интригует. Особую “перчинку” уроженцам этого знака придает их переменчивый характер - поклонники и партнеры никогда не в силах предугадать, какими Близнецы будут сегодня.

Специалисты в сфере астрологии убеждены, что секрет необыкновенной притягательности знака - в его гармонии. Внешний облик Близнецов удивительным образом отражает его внутренний мир, при этом их внешность может поразительным образом меняться в зависимости от настроения, окружения, даже погоды за окном.

Считается, что у Близнецов двойственная натура, но на самом деле образов и лиц у них гораздо больше.

Под знаком Близнецов родилась, например, признанный секс-символ Голливуда Мэрилин Монро (1 июня). Мир вряд ли когда-нибудь забудет эту эффектную блондинку, которая ввела моду на платиновые локоны и алую губную помаду. А Хелена Бонем Картер (26 мая), хоть и не наделена классической внешностью, покорила тысячи зрителей по всему миру своей уникальностью и непохожестью на других. Недаром ее считают одной из муз Тима Бертона!

Среди известных мужчин-Близнецов - ирландский актер Колин Фаррелл (31 мая). Брутальный и сексуальный артист запомнился зрителям по ролям в фильмах “Лобстер”, “Залечь на дно в Брюгге”, “Фантастические твари и где они обитают”. К представителям воздушного знака относится и Хью Лори (11 июня). Исполнитель роли доктора Хауса в популярном сериале не может похвастаться внешностью Аполлона, однако его харизма сражает зрителей наповал и заставляет полюбить даже не самых привлекательных героев в его исполнении.