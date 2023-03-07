Он стареет, она молодеет: народ в шоке от того, что творится с мужем Леры Кудрявцевой (фото)

Вот уже 10 лет Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Многие не верили, что семейная жизнь этой пары будет долгой. Всему виной оказалась 16-летняя разница в возрасте.

Тем не менее ожидания хейтеров разошлись с реальностью. Супруги ни разу не были замечены в публичных скандалах. Более того, они решились на общего ребенка и теперь воспитывают дочь Машу, которой летом этого года исполнится пять лет.

И хоть возлюбленные со стороны кажутся счастливой парой, публике удалось найти повод для жарких обсуждений. Так, народ в шоке от того, что происходит с 35-летним мужем телеведущей. Пока Кудрявцева молодеет, удивляя поклонников тем, что в 51 год выглядит максимум на 30, спортсмен неумолимо стареет.

Не так давно в Сети появилось архивное фото Макарова, на котором он запечатлен во времена армейской службы. Интернет-пользователи обнаружили, что за прошедшие годы хоккеист сильно изменился и, в отличие от своей звездной жены, так и не сумел найти секрет вечной молодости.