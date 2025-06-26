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Он спал, потом проснулся, а На’ви — есть! Джеймс Кэмерон придумал «Аватар» еще полвека назад, и первая Пандора была абсолютно другой

26 июня 2025 20:32
Он спал, потом проснулся, а На’ви — есть! Джеймс Кэмерон придумал «Аватар» еще полвека назад, и первая Пандора была абсолютно другой

Летающих по воздуху акул (не путать с летучей рыбой!) и ящериц-вентиляторов публика так и не увидела. Пока что.

История «Аватара» началась задолго до появления 3D-очков в кинотеатрах и миллиардных сборов по всему миру. Задолго до Нейтири, Джека Салли и летающих гор. Всё началось с того, что однажды Джеймс Кэмерон… проснулся.

Сон, достойный «Начала»

Джеймс, 19-летний студент колледжа в Калифорнии, проснулся с отчётливым воспоминанием о биолюминесцентном лесу, светящихся деревьях и фиолетовом мху, вспыхивающем при каждом шаге. Ещё были ящерицы, которые, взлетая, превращались в живые фрисби. Он тут же схватился за карандаш.

Этот набросок, как позже скажет режиссёр, «спас его от десятка судебных исков»: никто не мог обвинить его в плагиате, если он сам видел Пандору ещё до того, как кто-то придумал её себе.

Планета Флора и человек против природы

Он спал, потом проснулся, а На’ви — есть! Джеймс Кэмерон придумал «Аватар» еще полвека назад, и первая Пандора была абсолютно другой

Но мечта — это только отправная точка. Реальное рождение «Аватара» началось гораздо раньше. В 11-м классе Кэмерон нарисовал «Планету Флору»: гигантские деревья, по которым бродят крошечные астронавты, символизирующие ничтожность человека перед лицом природы. Этот мотив — человек против живого мира — станет лейтмотивом всей франшизы.

Джейк Салли — десятки лет трансформации

В 1974 году Кэмерон написал короткий рассказ Absence и сценарий к фильму Chrysalis о человеке с инвалидностью, который находит исцеление, проходя трансформацию в ином теле. Позже этот сюжет превратится в историю Джейка Салли — человека, который уходит от собственной телесной немощи, обретая новую форму и новую жизнь через аватар.

Первый прототип Пандоры

Он спал, потом проснулся, а На’ви — есть! Джеймс Кэмерон придумал «Аватар» еще полвека назад, и первая Пандора была абсолютно другой

Десятилетие спустя он создаёт короткометражку Xenogenesis. Там уже появляются прообразы будущей Пандоры: светящиеся леса, «воздушные акулы», ящерицы-вентиляторы, древовидные лианы, и даже идея сознания, передаваемого через жидкостную капсулу — прародитель нынешнего аватарного «линка».

Наивные зарисовки обрастают концептами, визуальными решениями, научными теориями. Кэмерон читает о гипотезе Геи Джеймса Лавлока, представляющей планету как единый организм — и вот уже появляется Эйва, разум Пандоры.

Военные, ресурсы и планета

В 1980-х он работает над сценарием проекта Mother (впоследствии переименованным в «E.T.» задолго до Спилберга), где компания осваивает непригодную для жизни планету ради ресурсов. Появляются прообразы военной корпорации RDA, образы доктора Грейс в лице главной ученой, и даже идея пси-связи с местными формами жизни.

1995: наконец-то «Аватар»

Он спал, потом проснулся, а На’ви — есть! Джеймс Кэмерон придумал «Аватар» еще полвека назад, и первая Пандора была абсолютно другой

К 1995 году Кэмерон окончательно садится писать «Аватар». Сценарий, вобравший десятки лет наблюдений, фильмов, научных увлечений. Природа Пандоры строится на его интересе к океану, биологии, астрономии. Во многом — на личном опыте: он сам был пилотом глубоководного аппарата, погружался на дно Марианской впадины, исследовал Землю, как если бы она была чужой планетой.

Идейно фильм был готов в 1996 году, но пришлось ждать ещё 13 лет. Технологии не позволяли реализовать видения Кэмерона в полной мере. Он ждал. И когда дождался, показал миру Пандору — планету, которую он «вынашивал» 38 лет. И какой же прекрасной она оказалась.

Ранее мы также писали: Джеймс Кэмерон назвал продолжение «Аватара» «худшим бизнес-проектом в истории кино»

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Аватар» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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